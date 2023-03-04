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BBC News: Киев объявил об эвакуации Купянска Харьковской области, город готовят к сдаче

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Мир

Украинские власти Купянска Харьковской области заявили об обязательной эвакуации некоторых категорий горожан, сообщает британское издание.

BBC News: Киев объявил об эвакуации Купянска Харьковской области, город готовят к сдаче

Пока из населённого пункта в приказном порядке вывозят детей и маломобильных граждан, обещая предоставить им жильё, гуманитарную и медицинскую помощь.

"В последние недели россияне непрерывно атакуют украинские позиции в направлении Купянска и сумели придвинуть линию фронта", — поясняют журналисты BBC News.

Британские эксперты предполагают, что украинские войска готовятся в ближайшее время уйти из населённого пункта.

Ранее самый известный украинский националист "Мадьяр" сообщил, что получил приказ покинуть Артёмовск вместе со своим подразделением.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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