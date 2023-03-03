В Одессе разгорелся языковой скандал из-за того, что русскоязычная женщина отказалась говорить на украинском языке из-за его "колхозности".
В одну из гостиниц в Одессе вселилась дама, которая раскритиковала сотрудниц за разговоры на украинском языке. Женщина называла гривны рублями и объяснила работникам гостиницы, что молодёжь не должна говорить на украинском языке, так как на нём говорят только приезжие провинциалы.
"Либо уезжайте в Херсон. Или откуда вы там…." — сказала постоялица гостиницы девушкам.
Разговор женщины снимали на камеру, поэтому она подверглась всеобщей травле.
Вскоре даме пришлось извиняться на камеру за свои слова.
Ранее сообщалось, что в Одессе женщину выгнали из кафе из-за разговора на украинском языке.
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