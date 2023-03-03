Зеленский не смог сдержать смех, когда президент Латвии сказал о территориальной целостности Украины

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Президенту Владимиру Зеленскому не удалось сдержать смех, когда лидер Латвии Эгилс Левитс сообщил ему, что Киев победит в противостоянии с РФ, а территориальная целостность Украины будет восстановлена.

Видеозапись с встречи глав двух государств была размещена на официальном сайте украинского президента.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что только Украина может диктовать условия, на которых будет подписано мирное соглашение. Очевидно, что долгосрочный мир должен включать полную территориальную целостность Украины", — сказал Левитс.

Эти слова развеселили Зеленского, который сначала всем своим видом выразил скептицизм, а потом неожиданно рассмеялся. Однако спустя несколько мгновений украинский лидер взял эмоции под контроль, и опять вернул своему лицу серьёзное выражение.

Встреча Зеленского и Левитса состоялась 3 марта во Львове.