ВСУ могут столкнуться с новой проблемой, связанной с дорогостоящей военной техникой, поставляемой Западом. Об этом рассказал преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных исследований Портсмутского университета Мэтью Пауэлл.
Профессор считает, что украинское военное начальство вообще не будет развёртывать часть поставленного Западом вооружения из боязни быстро потерять его в ходе боевых действий.
"Без больших резервов для замены уничтоженного в ходе военных действий оборудования, часть техники, стоимость которой иногда достигает миллионов или даже миллиардов фунтов стерлингов, может вообще не быть развернута", — написал Пауэлл в материале для издания Conversation.
Эксперт отметил, что украинские командиры знают, сколько стоит подобная техника, и могут просто побояться сразу использовать его в бою, страшась ответственности.
Пауэлл считает, что такой вариант хоть и маловероятен, но возможен, и он может стать причиной негативной реакции общества, которое будет критиковать политиков и военное начальство.
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