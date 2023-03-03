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Conversation: ВСУ из страха лишиться дорогого западного оружия могут вообще его не задействовать

1:08
Мир

ВСУ могут столкнуться с новой проблемой, связанной с дорогостоящей военной техникой, поставляемой Западом. Об этом рассказал преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных исследований Портсмутского университета Мэтью Пауэлл.

Conversation: ВСУ из страха лишиться дорогого западного оружия могут вообще его не задействовать

Профессор считает, что украинское военное начальство вообще не будет развёртывать часть поставленного Западом вооружения из боязни быстро потерять его в ходе боевых действий.

"Без больших резервов для замены уничтоженного в ходе военных действий оборудования, часть техники, стоимость которой иногда достигает миллионов или даже миллиардов фунтов стерлингов, может вообще не быть развернута", — написал Пауэлл в материале для издания Conversation.

Эксперт отметил, что украинские командиры знают, сколько стоит подобная техника, и могут просто побояться сразу использовать его в бою, страшась ответственности.

Пауэлл считает, что такой вариант хоть и маловероятен, но возможен, и он может стать причиной негативной реакции общества, которое будет критиковать политиков и военное начальство.

 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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