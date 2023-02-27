FT: Боррель признал, что ЕС нарушил собственное табу на поставки оружия Киеву

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что Евросоюз нарушил собственное табу на поставки оружия Киеву.

Боррель заявил, что это он предложил покупать вооружение для Украины. Страны ЕС встретили это предложение скептически, но в итоге "это табу" было нарушено, пишет газета Financial Times.

Глава дипломатии ЕС рассказал, что вооружение было куплено за счёт средств, которые предназначались для субсидий французским молочным фермерам и строительства автомагистралей в Польше. Политик назвал это решение прорывным.

"Это табу было нарушено", — заявил он.