МИД РФ: военный захват Крыма по-прежнему в планах Киева

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Согласно утверждению, сделанному МИД РФ, Киев по-прежнему собирается захватить Крым военным путём, а также намерен наносить удары по полуострову.

"Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан", — сказано в сообщении МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что крымские военные объекты являются законными целями для Киева.

В российском МИД добавили, что Вашингтон, видимо, собирается поднять свой рейтинг к грядущим выборам за счёт "крымской кампании".