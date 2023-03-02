Джонсон выразил обеспокоенность по поводу возможного уменьшения помощи Украине со стороны США

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Экс-руководитель британского парламента Борис Джонсон допустил, что Вашингтон может ослабить поддержку Киева, если он не победит в конфликте с Москвой в 2023 году.

"Я немного обеспокоен", — отметил политик на пресс-конференции по итогам саммита "глобальной мягкой силы".

Вместе с этим бывший премьер высоко оценил значение военной помощи Украине со стороны американских властей. Джонсон попросил США как можно скорее передавать ВСУ оружие. По мнению политика, столкновение можно завершить только силовыми способами.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал призывы Джонсона поставить Киеву истребители бессмысленным. Как заявил чиновник, Украине уже ничего не поможет.