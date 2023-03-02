SCMP: ФРГ и Франция не хотят поступать с Китаем так, как поступили с РФ

Экономическая тактика улыбок и обаяния Китая в отношении Центральной и Восточной Европы перестала работать после начала СВО на Украине.

Политический обозреватель Алекс Ло отмечает в своём материале для SCMP, что Польша и Прибалтика крайне негативно отреагировали на нейтралитет КНР в рамках украинского конфликта.

Германия и Франция заняли более сдержанную и прагматичную позицию. Они не хотят поступать с Китаем так, как поступили с Россией. Берлин и Париж не поддаются на провокации Варшавы, которая окончательно завязла в англо-американской сфере влияния.

Мнения европейских политиков относительно отношений с Китаем расходятся, что только усугубляет раскол в ЕС.