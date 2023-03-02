WSJ: нейтралитет Швейцарии мешает НАТО отправлять оружие Украине

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Швейцария тормозит военную помощь Запада Украине из-за многовековой традиции нейтралитета.

Берн не разрешает третьим странам поставлять оружие швейцарского производства Киеву. Это сильно расстраивает Запад. Ведь принцип невмешательства в иностранные войны, который прописан в конституции Швейцарии, не позволяет обеспечивать ВСУ достаточным количеством боеприпасов и систем вооружения для борьбы с российской армией.

Самое сильное давление на Берн в этом вопросе оказывает Германия, которая является основным импортёром швейцарского оружия, пишет WSJ.

В ФРГ пригрозили расторгнуть долгосрочные контракты на закупку вооружения. Данная тенденция подтолкнула парламент Швейцарии к подготовке ряда поправок к закону, регулирующему торговлю оружием.

Однако пока не ясно, будут ли они поддержаны большинством депутатов. Также важно понимать, что если инициатива будет одобрена, то изменения смогут вступить в силу только в начале 2024 года.