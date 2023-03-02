Швейцария тормозит военную помощь Запада Украине из-за многовековой традиции нейтралитета.
Берн не разрешает третьим странам поставлять оружие швейцарского производства Киеву. Это сильно расстраивает Запад. Ведь принцип невмешательства в иностранные войны, который прописан в конституции Швейцарии, не позволяет обеспечивать ВСУ достаточным количеством боеприпасов и систем вооружения для борьбы с российской армией.
Самое сильное давление на Берн в этом вопросе оказывает Германия, которая является основным импортёром швейцарского оружия, пишет WSJ.
В ФРГ пригрозили расторгнуть долгосрочные контракты на закупку вооружения. Данная тенденция подтолкнула парламент Швейцарии к подготовке ряда поправок к закону, регулирующему торговлю оружием.
Однако пока не ясно, будут ли они поддержаны большинством депутатов. Также важно понимать, что если инициатива будет одобрена, то изменения смогут вступить в силу только в начале 2024 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В небе стратегическая авиация ВКС России, воздушная тревога по всей Незалежной.