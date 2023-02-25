Илон Маск о новых возможностях интернета: Сталину бы понравилось

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Илон Маск, комментируя новые технические возможности интернета, предположил, что инновации бы понравились главе СССР Иосифу Сталину.

Руководитель компании SpaceX высказался о новой возможности Google Photos, позволяющей убирать со снимков ненужные детали или людей.

"Сталину бы понравилось", — подписал фотографию 1937 года американский миллиардер.

На первом фото запечатлены Николай Ежов с Иосифом Сталиным, Вячеславом Молотовым и Климентом Ворошиловым на канале Москва-Волга. На втором снимке наркома внутренних дел Ежова уже нет рядом с главой СССР. В 1940 году Ежова расстреляли.

В Сети шутят, что в Советском Союзе владели искусством удаления людей с фотографий задолго до появления фотошопа.