Politico: в НАТО не исключали смены режима на Украине в начале спецоперации РФ

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В Североатлантическом альянсе в феврале 2022 года допускали возможную смену режима на Украине. Об этом пишет Politico.

По словам высокопоставленного дипломата НАТО, западные лидеры дискутировали о том, какие шаги нужно будет предпринять в случае изменений в Киеве.

"Мы думали, что произойдёт смена режима. И что нам делать?" — высказался собеседник издания.

Ранее политолог Сергей Марков охарактеризовал один из сценариев завершения спецоперации. Он считает, что армия РФ установит контроль над рядом украинских городов, после чего США пойдут на перемирие, опасаясь смены режима в Киеве. Специалист назвал такой вариант "ограниченной победой" России, ведь конфликт перейдёт в стадию заморозки и рано или поздно снова может разгореться.