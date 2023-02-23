Украинский премьер: власти потратят на восстановление страны четыре миллиарда долларов

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Руководитель правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев выделит на восстановление страны четыре миллиарда долларов. По информации премьера, власти реализуют несколько проектов уже весной.

Как отметил чиновник, за разработку проектов отвечают главы региональных военных администраций. У Киева появится необходимая сумма, добавил политик.

"Наши приоритеты: энергетика, жильё, критическая инфраструктура, разминирование и помощь предпринимателям", — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее глава Минфина Украины сообщила, что Киев отдаст долги Евросоюзу за 35 лет.