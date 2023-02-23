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Украинский премьер: власти потратят на восстановление страны четыре миллиарда долларов

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Мир

Руководитель правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев выделит на восстановление страны четыре миллиарда долларов. По информации премьера, власти реализуют несколько проектов уже весной.

Украинский премьер: власти потратят на восстановление страны четыре миллиарда долларов

Как отметил чиновник, за разработку проектов отвечают главы региональных военных администраций. У Киева появится необходимая сумма, добавил политик.

"Наши приоритеты: энергетика, жильё, критическая инфраструктура, разминирование и помощь предпринимателям", — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее глава Минфина Украины сообщила, что Киев отдаст долги Евросоюзу за 35 лет.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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