На Украине сообщили, что Киев потратит 35 лет на погашение кредитов от Евросоюза

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Замглавы Минфина Украины Ольга Зыкова заявила, что страна пообещала вернуть переданные ей Европейским союзом средства за 35 лет.

"Проценты вместо Киева будут покрывать европейские партнёры", — отметила чиновница, слова которой передаёт УНН.

По данным заместителя руководителя ведомства, власти планируют платить кредиты равномерно. Также Зыкова добавила, что в этом году Украина получит гранты на сумму 10 миллиардов долларов.

Ранее Pravda.Ru писала: спонсоры Киева осознали, что их вложения не окупятся из-за Штатов.