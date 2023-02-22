Замглавы Минфина Украины Ольга Зыкова заявила, что страна пообещала вернуть переданные ей Европейским союзом средства за 35 лет.
"Проценты вместо Киева будут покрывать европейские партнёры", — отметила чиновница, слова которой передаёт УНН.
По данным заместителя руководителя ведомства, власти планируют платить кредиты равномерно. Также Зыкова добавила, что в этом году Украина получит гранты на сумму 10 миллиардов долларов.
Ранее Pravda.Ru писала: спонсоры Киева осознали, что их вложения не окупятся из-за Штатов.
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