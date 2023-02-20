Французский политик Филиппо о поездке Байдена на Украину: хотят развязать мировую войну

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Бывший член Европейского парламента, французский политик Флориан Филиппо счёл визит главы США Джо Байдена на Украину неожиданным.

Вместе с этим экс-депутат раскритиковал президента за такое решение. Как подчеркнул Филиппо, все должны выступать за мир между Москвой и Киевом.

"Сумасшедшие ястребы крайне сильно хотят третьей мировой войны", — сказал политик.

Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал поездку американского лидера в Киев цирком, а руководителя Украины "фашистом-сатанистом".