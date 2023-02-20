Крымский политик Чегринец о визите Байдена в Киев: "Цирк-шапито"

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Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец негативно оценил поездку руководителя США Джо Байдена на Украину.

"Цирк-шапито", — подчеркнул политик, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с этим он осудил киевские власти за объявление воздушной тревоги на территории всей страны. Также собеседник издания раскритиковал посещение православного храма президентом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он является "фашистом-сатанистом", добавил Чегринец.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что лидеру Украины стоит напрячься из-за визита Байдена.