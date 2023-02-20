Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец негативно оценил поездку руководителя США Джо Байдена на Украину.
"Цирк-шапито", — подчеркнул политик, слова которого приводит РИА Новости.
Вместе с этим он осудил киевские власти за объявление воздушной тревоги на территории всей страны. Также собеседник издания раскритиковал посещение православного храма президентом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он является "фашистом-сатанистом", добавил Чегринец.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что лидеру Украины стоит напрячься из-за визита Байдена.
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