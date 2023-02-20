Медведев назвал сокращение населения Украины ответом на вопрос, за кем будущее

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Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев прокомментировал визит Джо Байдена в Киев. По его мнению, Запад исправно поставляет Украине оружие. Однако, забывает о людях.

Медведев напомнил, что за последние годы население Украины сократилось примерно в два раза. Это связано как с присоединением Россией территорий, так и с массовой эмиграцией. По оценке Медведева, уехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек.

В своём выступлении Медведев отметил, что ни киевскому режиму, ни Западу нет дела до рядовых украинцев.

"И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее", — резюмировал Медведев.

Ранее Медведев перевёл на понятный русский язык выпад генсека НАТО Столтенберга в адрес России.