Sohu: США ошиблись в борьбе с Россией и столкнулись с её опасными союзниками

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Соединённые Штаты допустили ошибку в борьбе с Россией и столкнулись с её опасными союзниками, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

После распада Советского Союза США приложили массу усилий, чтобы закрепить свой успех и показать всему миру, что Соединённые Штаты является главной и единственной доминирующей силой.

Однако такой порядок не мог долго просуществовать, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия"). Постепенно Россия окрепла и начала активно отстаивать свои интересы.

В это же время Китай стал наращивать своё влияние в мировой экономике, тем самым бросая вызов США. Активно начал выступать против гегемонии США Иран.

Однако в Вашингтоне до поры до времени не испытывали особой обеспокоенности из-за активности своих оппонентов, поскольку в США придерживались плана, который позволял расправиться с каждым из соперников поодиночке.

"Соединённые Штаты реализовывали стратегию "разделяй и властвуй”. То есть сперва подружиться с Китаем, потом использовать НАТО, чтобы избавиться от России, затем использовать Израиль, чтобы избавиться от Ирана, и, наконец, взять в окружение Китай и напасть на него. Эта стратегия действительно умна", — говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе Sohu.

Однако абсолютная власть затмила благоразумие американских политиков, полагают китайские эксперты. После того, как отношения с Россией начали ухудшаться, в Вашингтоне сочли, что РФ слишком слаба. А стало быть, американской мощи должно хватить, чтобы одновременно сокрушить не только Россию, но и Китай с Ираном.

"Из-за своей самоуверенности США сделали много опасных ошибок. Мало того, что теперь нет способа достичь цели "разделяй и властвуй”, но теперь Россия вместе с Китаем и Ираном объединяются в негласный антиамериканский альянс. И чем больше США давят на них, тем крепче становится сотрудничество", — подчёркивается в материале.

Стоит отметить, в МИД КНР в понедельник заявили, что Пекин не намерен поддаваться давлению со стороны Вашингтона в вопросах отношений с Москвой.

"Мы не приемлем обвинения США в отношениях России и Китая, не говоря уже о принуждении и давлении", — сказал представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

Он отметил, что подход Китая не нацелен на конфронтацию с какими-либо "третьими сторонами", а сотрудничество Москвы и Пекина "находится в пределах суверенитета двух независимых стран".