Bild*: Кличко проводит свободное время, мечтая о драке с Путиным

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Мэр украинской столицы Виталий Кличко мечтает о том, чтобы подраться с президентом России Владимиром Путиным. Но бывший боксер считает, что такое желание нереализуемо. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild*.

Отвечая на вопрос журналиста о том, мечтает ли он выйти на ринг с российским лидером, мэр Киева заявил, что хотел бы, конечно, "нокаутировать Путина". Однако это всего лишь фантазии, добавил Кличко.

Ранее Кличко призвал Запад предоставить Украине всё необходимое оружие, в том числе танки и истребители, а также категорически отверг идею переговоров с Путиным.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.