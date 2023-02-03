Мэр украинской столицы Виталий Кличко дал интервью немецкому изданию из воронки от ракеты "Кинжал" и заявил, что Киев "был и остаётся целью российских войск".
По словам Кличко, всегда нужно исходить из того, что Россия может атаковать Украину наземными войсками.
Также мэр призвал Запад предоставить Украине всё необходимое оружие, в том числе танки и истребители, и категорически отверг идею переговоров с Владимиром Путиным.
Также Кличко сказал, что сбивать гиперзвуковые ракеты "Кинжал" украинская система ПВО не может.
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