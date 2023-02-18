Пискорский: Германия сможет долго терпеть хамство со стороны правительства Польши

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Польские власти любыми путями пытаются уколоть Германию. Некоторые министры полагают, что именно Берлин виновен в начале спецоперации на Украине, поскольку он годами укреплял силу России. Другие обвиняют немцев в слишком медленных поставках танков, третьи требуют от Германии репарации за преступления Гитлера.

Бывший депутат сейма, политолог Матеуш Пискорский считает, что сейчас в Европе идёт борьба за влияние США на континенте, и Польша решила занять сторону Вашингтона. По его мнению, представители польской власти, которые позволяют себе хамские высказывания в адрес Германии, говорят голосом Америки.

"Американские политики не могут себе позволить такие прямолинейные высказывания, поэтому в качестве пропагандистского оружия задействуют польских", — цитирует его слова газета ВЗГЛЯД.

Политолог полагает, что немцы смогут долго терпеть выходки Варшавы и не будут вступать в конфликт из-за финансовых соображений. Польша практически полностью зависит от Германии в экономическом плане, указал он.

"В Берлине, скорее всего, пока будут пропускать мимо ушей выпады в свой адрес. Кроме того, немецкая дипломатия находится на другом уровне. Обратите внимание, немецкие политики за редким исключением не позволяют себе грубить в адрес другой страны", — подчеркнул Пискорский.