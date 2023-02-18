Вашингтон намеренно замалчивает масштабы катастрофы в Огайо, хотя её вполне можно сравнить с "ядерным ударом" по мирному городу, заявил ведущий собственного шоу на американском телеканале Newsmax Бенни Джонсон.
Он отметил, что снимки огромного столба ядовитого дыма, который в Белом доме называют "контролируемым поджогом химикатов", опубликовали лишь некоторые СМИ.
"Это фото (Пожара в штате Огайо. — Прим. ред.) должно было быть напечатано на передовицах всех газет и журналов. Это должны показывать в каждом новостном эфире Америки. Они нанесли ядерный удар по американскому городу", — негодует журналист на своей странице в соцсети.
Джонсон уверен, что власти США скрывают "гораздо более мрачную историю", для чего смогли заткнуть рот всем американским "лидерам-экологам".
Ранее другая журналистка из Соединенных Штатов отметила, что Байдена интересует только Украина, а не катастрофа, которую уже прозвали "Чернобылем в Огайо".
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