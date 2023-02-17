Леонков: Байден может ввести на Западную Украину войска Польши или Прибалтики

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Американские военнослужащие уже находятся на территории Украины и возвращаются в США в специальных устройствах по перевозке трупов. Об этом заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, комментируя Pravda.Ru недавнее предупреждение бывшего советника ЦРУ Джеймса Рикардса.

Глава Белого дома Джо Байден нажил себе много врагов в Европе после диверсии на газопроводах "Северный поток", поэтому возможный ввод американских войск на Западную Украину станет опрометчивым шагом Вашингтона, отметил эксперт.

"Администрация Байдена играет на повышении эскалации конфликта. Я думаю, что это не что иное, как большая игра для того, чтобы убедить собственное deep state* в своей эффективности", — указал Леонков.

Выступление Байдена перед Конгрессом США с его очередным годовым посланием больше напоминало митинг нацистского лидера, который пытался убедить общественность, что у них всё хорошо, заявил эксперт. На самом деле, статистика и факты говорят об обратном.

"Но его администрация и все, кто в неё входят, продолжают нагнетать обстановку", — отметил Леонков.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд говорит о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам в Крыму, а сам Байден планирует приехать в Польшу и объявить Варшаву главным союзником Вашингтона в Европе для осуществления амбициозных планов, напомнил эксперт.

"Украинские войска заканчиваются. Боевые и военные возможности Украины тоже заканчиваются. А результатов, которые ставили США перед ВСУ, не достигнуты. Поэтому, скорее всего, в ход пойдут польские военные или, например, представители из стран Балтии", — предположил собеседник Pravda.Ru.

Россия осознаёт масштаб угрозы, которая исходит со стороны Запада и уже начинает готовиться к любому развитию событий, размещая свой военный контингент в Белоруссии, подчеркнул Леонков.

"Мы готовимся к любому развитию сценариев, вплоть до самых агрессивных со стороны Польши и тех, кто её подталкивает на русско-белорусские штыки", — заключил эксперт.

Ранее бывший советник ЦРУ Рикардс заявил, что Байден готовит для Украины "жуткую концовку". По его мнению, глава Белого дома намерен ввести свои войска в западные регионы страны, что может привести к прямому столкновению Вашингтона и Москвы.

*Глубинное государство (deep state) — конспирологическая теория, согласно которой в США существует скоординированная группа госслужащих, влияющих на политику.