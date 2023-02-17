Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Онколог Гринберг: горячие напитки повышают риск рака гортани и пищевода
На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой не отменять празднование 9 мая на Украине
Филипп Киркоров подверг критике бывшего фаворита Аллы Пугачёвой Челобанова
Марочко: потери Украины на Кременском направлении уже сопоставимы с Артёмовском
ВСУ устроили морг в одном из домов Марьинки — бешеные потери
Отец Александра Реввы Владимир заявил, что его сын против СВО из-за дружбы с Зеленским
Гладков: белгородцев разбудили сильные взрывы, сработала российская система ПВО
Рудык: победа Украины — это флаги США, Франции и Британии в Москве
ВСУ предприняли атаку по Балаклавской ТЭС

Экс-советник ЦРУ Рикардс: Джо Байден готовит конфликту на Украине "жуткую концовку"

1:07
Мир

Потери украинской армии приближаются к 500 тысячам и растут неустойчивыми темпами. Когда танки НАТО прибудут на территорию Незалежной, российская артиллерия и высокоточные ракеты уничтожат их мгновенно. Об этом заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

Экс-советник ЦРУ Рикардс: Джо Байден готовит конфликту на Украине "жуткую концовку"

"Отчаявшийся" президент США Джо Байден осознаёт все проблемы и может ввести свои войска на Западную Украину, считает эксперт. По его мнению, глава Белого дома подготовил для Киева "жуткую концовку". 

"Эта ситуация может быстро перерасти в прямую войну между США и Россией, а не в опосредованную войну, как сейчас", — указал Рикардс.

Украинский конфликт превратился в экзистенциальный кризис для США и НАТО из-за действий администрации Байдена, подчеркнул эксперт. 

"США не прекратят поставки оружия, потому что Джо Байден боится потерять лицо, а его ближайшие советники, такие как Виктория Нуланд, питают иррациональную ненависть к России", — заключил Рикардс.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Корабли ЧФ РФ нанесли необычный ракетный удар по Украине

Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.

Рано утром корабли ВМФ России нанесли массированный ракетный удар по территории Украины
Солдаты ВС РФ обнаружили братскую могилу из тел боевиков ВСУ в подвале дома в Марьинке
Потери ВСУ бешеные: в Марьинке обнаружена братская могила боевиков
В России опять заканчиваются крылатые ракеты: ВПК больше не может их производить
Появилось видео работы САУ "Хоста" в зоне СВО
Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев Нацисты собирают предателей в кучку: на Украине создан "Легион Свободной России" Ольга Лебедева Рожденные 16 февраля Водолеи отличаются широтой души Соломон Соловьев
Обезумевший Киев оставил Запорожскую АЭС без охлаждения — Рогов
ВСУ придумали, как подвозить боеприпасы в Артёмовск
Россия изменила тактику спецоперации, заявили в Киеве
Россия изменила тактику спецоперации, заявили в Киеве
Последние материалы
На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой не отменять празднование 9 мая на Украине
Филипп Киркоров подверг критике бывшего фаворита Аллы Пугачёвой Челобанова
Марочко: потери Украины на Кременском направлении уже сопоставимы с Артёмовском
ВСУ устроили морг в одном из домов Марьинки — бешеные потери
Отец Александра Реввы Владимир заявил, что его сын против СВО из-за дружбы с Зеленским
Экс-советник ЦРУ Рикардс: Джо Байден готовит конфликту на Украине "жуткую концовку"
Гладков: белгородцев разбудили сильные взрывы, сработала российская система ПВО
Рудык: победа Украины — это флаги США, Франции и Британии в Москве
ВСУ предприняли атаку по Балаклавской ТЭС
Вице-премьер Италии Таяни: Китай сыграет ключевую роль в достижении мира на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников