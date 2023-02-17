Экс-советник ЦРУ Рикардс: Джо Байден готовит конфликту на Украине "жуткую концовку"

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Потери украинской армии приближаются к 500 тысячам и растут неустойчивыми темпами. Когда танки НАТО прибудут на территорию Незалежной, российская артиллерия и высокоточные ракеты уничтожат их мгновенно. Об этом заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

"Отчаявшийся" президент США Джо Байден осознаёт все проблемы и может ввести свои войска на Западную Украину, считает эксперт. По его мнению, глава Белого дома подготовил для Киева "жуткую концовку".

"Эта ситуация может быстро перерасти в прямую войну между США и Россией, а не в опосредованную войну, как сейчас", — указал Рикардс.

Украинский конфликт превратился в экзистенциальный кризис для США и НАТО из-за действий администрации Байдена, подчеркнул эксперт.

"США не прекратят поставки оружия, потому что Джо Байден боится потерять лицо, а его ближайшие советники, такие как Виктория Нуланд, питают иррациональную ненависть к России", — заключил Рикардс.