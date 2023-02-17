В украинском городе Сумы прогремел взрыв. Об этом сообщили сразу несколько местных СМИ.
"Сообщают о взрыве в Сумах", — пишет интернет-издание "Страна.ua".
Аналогичная информация появилась и у другого издания, Klymenko Time, которое сообщило о взрыве, последовавшем за объявлением воздушной тревоги.
"В Сумах был слышен взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога. Информация официально не подтверждена", — сказано в Telegram-канале издания.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.