Украинские СМИ проинформировали о взрыве в Сумах

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В украинском городе Сумы прогремел взрыв. Об этом сообщили сразу несколько местных СМИ.

"Сообщают о взрыве в Сумах", — пишет интернет-издание "Страна.ua".

Аналогичная информация появилась и у другого издания, Klymenko Time, которое сообщило о взрыве, последовавшем за объявлением воздушной тревоги.

"В Сумах был слышен взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога. Информация официально не подтверждена", — сказано в Telegram-канале издания.