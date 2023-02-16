Вооружённые силы Франции способны занять место британской армии и стать самой мощной военной державой НАТО на европейском континенте. Об этом сообщается в материале The Times.
"Британия рискует уступить Франции звание ведущей военной державы НАТО в Европе", — отмечают журналисты, ссылаясь на исследования Международного института стратегических исследований.
Расходы Британии на оборону в 2022 году превысили французские на 13 миллиардов фунтов, однако у Франции есть превосходство в численности фрегатов, истребителей и личного состава. Более того, Париж способен применять ядерное оружие и с подлодок, и с самолётов.
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес признал, что ему предстоит "тяжёлая битва", за то, чтобы обеспечить бюджет в размере от 8 миллиардов до 11 миллиардов.
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