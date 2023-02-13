Сатановский: из американцев, не успевших покинуть РФ, будут сформированы новые подразделения

Политолог Евгений Сатановский пошутил по поводу призыва американского посольства к гражданам США уехать из России.

Посольство США считает, что американцам следует покинуть территорию РФ, чтобы их не мобилизовали российские власти. Сатановского такой аргумент очень повеселил.

Эксперт в шутку сказал, что если имеющие двойное гражданство лица останутся в России, по приказу президента Владимира Путина из них будут сформированы целые новые военные подразделения.

"Канадцев и итальянцев, их, как всем известно, у нас на флот направляют, службу на ядерных подлодках нести", — сыронизировал Сатановский, которого цитирует "ПолитРоссия".

Политолог добавил, что подобными действиями США намеренно вносят смуту во внутрироссийские дела. По словам Сатановского, внешняя политика Вашингтона мало-помалу скатывается в полную неадекватность.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.