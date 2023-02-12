Sohu: Путин своей фразой "про волков" заставил Запад отказаться от передачи истребителей Киеву

В словах российского президента Владимира Путина Запад увидел угрозу и весьма неприятные для себя перспективы в случае согласия на передачу истребителей Киеву. Об этом пишет китайское издание Sohu.

В ходе своей недавней поездки в Европу украинский президент Владимир Зеленский приложил максимум усилий, чтобы добиться поставок боевых самолётов для ВСУ.

"Зеленский мчался со всех ног, чтобы посетить Британию и Францию. Там он горько жаловался на ситуацию на фронте, и присутствующие члены парламентов непрерывно аплодировали", — сказано в материале.

И хотя европейские лидеры ещё недавно заявляли, что не исключают передачи истребителей Украине, после посланного Путиным сигнала их тон в этом отношении переменился — в частности, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о невозможности такого шага в ближайшем будущем.

Авторы статьи считают, что Запад принял к сведению то, что сказал Путин по этому поводу.

"Президент России Владимир Путин показали внешнему миру жёсткую позицию российской стороны. Говоря об отношениях с Западом, Путин заявил, что Россия не потерпит хамства по отношению к себе, и произнёс фразу "С волками жить — по волчьи выть”. Твёрдая позиция России убедила НАТО, и тон Франции переменился", — говорится в материале.

В итоге визит Зеленского оказался напрасным — несмотря на бурные овации по приезду и на прощание, никто из западных лидеров не пообещал Украине истребители.