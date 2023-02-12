Более 250 тысяч человек подписали петицию с призывом к Шольцу прекратить поставки оружия на Украину

Более 250 тысяч человек подписали петицию с призывом к канцлеру Германии Олафу Шольцу прекратить наращивать поставки оружия на Украину и инициировать переговоры Москвы и Киева. Об этом сообщают германские СМИ.

Ранее сообщалось, что депутат бундестага раскритиковала Шольца за поставки оружия Украине. Шольцу прилетело за неэффективность антироссийских санкций. Точнее, за то, что эффективны они только против собственной экономики.