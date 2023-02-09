Депутат бундестага раскритиковала Шольца за поставки оружия Украине

Депутат от партии "Левая" Амира Мохамед Али в ходе своего выступления в бундестаге разложила по полочкам все "промахи" канцлера Германии во внешней политике.

Шольцу прилетело за неэффективность антироссийских санкций. Точнее, за то, что эффективны они только против собственной экономики. При этом к трудностям бюргеров правительство равнодушно. Ведь решать проблемы Киева намного интереснее, чем свои собственные, сообщает Telegram-канал "Папочка канцлера".

"Главная цель — как можно скорее остановить войну на Украине. Пушки должны замолчать. Но вместо этого вы, господин Шольц, снова будете обсуждать в Евросовете санкции и поставки оружия. Вы готовите уже 10-й пакет санкций. Как вы заявляли, ещё первый пакет должен был разрушить экономику России, но этого не произошло. Вы также утверждали, что санкции значительно снизят возможности РФ вести войну. Этого тоже не случилось. Но факт остаётся фактом — ваша санкционная политика разрушает экономическую стабильность Германии и Европы в целом. Согласно недавнему опросу Общества защиты прав потребителей, за последние три месяца каждый седьмой житель Германии уходил в долг по своим счетам, чтобы прожить текущий месяц. А миллионы людей живут в долгах постоянно. Причина — инфляция, особенно рост цен на энергоносители. Прекратите, наконец, приукрашивать ситуацию. Откройте глаза и начните действовать", — заявила политик.

Не выдержав столь эмоциональной "оплеухи", Шольц покинул зал заседаний.