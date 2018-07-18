Корейцы запретили поднимать русский крейсер "с несметными запасами золота"

Продолжаются обсуждения дальнейшей судьбы обнаруженного на дне Японского моря у южнокорейского острова Уллындо затонувшего в 1905 году крейсера с бортовой надписью "Дмитрий Донской".

Фото: yonhapnews.co.kr

Как сообщалось ранее, группа компаний "Синиль" заявила, что найденный ею во время экспедиции, на глубине 400 метров, корабль полон несметных запасов золота, и они собираются поднять корпус судна и заработать на этом.

Однако, по информации южнокорейского агенства Рёнхап, которое ссылается на источник в госструктуре Южной Кореи, частная компания не имеет права сделать это с правовой точки зрения.

Источник объяснил, что обычно военный корабль пользуется правовым иммунитетом государства, на территории которого находится. Соответственно, "прибрежные государства не предъявляют юридических и административных прав на затонувшие военные корабли".

С другой стороны, все затонувшие в море объекты, имеющие археологический и исторический характер, охраняются "в интересах всего человечества и с учетом, прежде всего, прав государства происхождения", то есть России.

И еще, согласно Конвенции об охране подводного культурного наследия ЮНЕСКО от 2001 года, все затонувшие объекты старше ста лет, в том числе суда, представляют собой мировую ценность, и их раскопки и подъем в коммерческих целях запрещен.

Хотя Республика Корея и не присоединилась к конвенции, тот факт, что "Дмитрий Донской" представляет собой культурное историческое наследие нового времени, связанное с Русско-японской войной у берегов Кореи, сыграет свою роль.

Также источник уточнил, что в данном случае важна специфика ситуации, то, что корабль, о котором идет речь, именно военный. Будь он обычный, "в течение 90 дней после объявления о его обнаружении должен был бы быть установлен его справедливый владелец", иначе судно, скорее всего, перешло бы в государственную собственность.

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