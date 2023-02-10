Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военный эксперт: "Армату" отправили на Украину для испытания в боевых условиях
Премьера Италии разозлила встреча Макрона с Зеленским
Пушилин: для завершения противостояния РФ и НАТО нужна конференция типа Ялтинской
Депутат ГД Занко пригрозила с помощью нейросети заменить Брыльску в "Иронии судьбы" на Талызину
Врач Шульга: рожать детей после 45 лет намного более опасно
Певица Анциферова: Алла Пугачёва пользовалась связями в спецслужбах
МК: рекордная серия ударов по Украине стала ответом на европейский вояж Зеленского
Пушилин рассказал о переброске резервов ВСУ в Марьинку: "Противник цепляется"
Жителя Новосибирска, застрелившего жену на глазах у ребёнка, будут судить повторно

Политолог Подберёзкин: инцидент с "Калибрами" — не международный скандал, но румыны пусть боятся

Мир

Директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщения о том, что две российские крылатые ракеты "Калибр" якобы пересекли воздушное пространство Румынии, как сообщили украинские власти.

Политолог Подберёзкин: инцидент с "Калибрами" — не международный скандал, но румыны пусть боятся

По словам эксперта, этот инцидент — не международный скандал, однако его можно воспринимать как своего рода предупреждение Молдавии и Румынии.

"Нет, это не международный скандал. Я думаю, что мы начинаем приучать и Молдавию, и Румынию к тому, что "Калибры" будут чаще там летать. И, мне кажется, что они не просто так будут летать, что если Молдавия и Румыния будут себя вести соответствующим образом в этом конфликте, поддерживая Украинские вооруженные силы, то "Калибры" могут летать не просто чаще, не просто мимо, а точнее", — сказал Подберёзкин.

Политолог заверил, что опасаться со стороны Молдавии и Румынии было нечего — они физически не могло сбить летящие "Калибры", потому что у этих стран просто нет нормальных современных систем противовоздушной обороны и нормально обученного персонала.

А международного скандала в ситуации с российскими ракетами бояться не стоит, уверен эксперт. Политолог считает, что опасаться нужно румынской стороне, которая настолько активно поддерживает Киев, направляя на Украину своих наёмников, вооружённые формирования и ударные части, что её уже можно считать стороной украинского конфликта.

"Если румыны этого делать не перестанут, то, мне кажется, что мы недвусмысленно дали понять, что мы не будем воздерживаться оттого, чтобы не считать Румынию стороной конфликта. Румыния вместе с ее аэродромами и базами, где концентрируется помощь Украины, это та самая цель, которая вполне допустима при проведении специальной военной операции", — отметил Подберёзкин.

Ранее румынское Минобороны заявило, что российские ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Чёрного моря в направлении Украины, "ни разу не пересекали" воздушное пространство Румынии. До этого главком ВСУ Валерий Залужный утверждал обратное, говоря, что "Калибры", прежде чем войти в воздушное пространство Украины, пересекли границы Молдовы и Румынии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В зоне спецоперации замечены новейшие российские танки Т-14 "Армата"

В зоне СВО появились новейшие танки "Армата".

РВ: опубликованы видеокадры применения танка Т-14 "Армата" ВС РФ в зоне СВО
Президент США Байден заявил, что Путин "уже потерял Украину"
Путин уже потерял Украину, заявил Байден
Соболев ответил Кадырову на призыв сдаться полякам
Власти Киева готовятся бросить свои элитные бригады на фронт
Жениться по любви не может ни один король Сергей Лебедев Маленьких и беззубых динозавров нашли учёные из Бразилии Ирина Шлионская Бизнес на войне: театр военных действий будет расширяться до Польши Ольга Лебедева
МО Молдавии: воздушные границы нарушила ракета, направляющаяся в сторону Украины
Певцов назвал фильм "Чебурашка" диверсией против российских детей
Макрон изменился, и это сигнал для России — Зеленский
Макрон изменился, и это сигнал для России — Зеленский
Последние материалы
Военный эксперт: "Армату" отправили на Украину для испытания в боевых условиях
Премьера Италии разозлила встреча Макрона с Зеленским
Пушилин: для завершения противостояния РФ и НАТО нужна конференция типа Ялтинской
Депутат ГД Занко пригрозила с помощью нейросети заменить Брыльску в "Иронии судьбы" на Талызину
Врач Шульга: рожать детей после 45 лет намного более опасно
Певица Анциферова: Алла Пугачёва пользовалась связями в спецслужбах
МК: рекордная серия ударов по Украине стала ответом на европейский вояж Зеленского
Военный эксперт: США хотят, чтобы Россия применила ядерное оружие
Пушилин рассказал о переброске резервов ВСУ в Марьинку: "Противник цепляется"
Отдых с детьми: меняем стереотипы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников