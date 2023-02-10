Политолог Подберёзкин: инцидент с "Калибрами" — не международный скандал, но румыны пусть боятся

Директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщения о том, что две российские крылатые ракеты "Калибр" якобы пересекли воздушное пространство Румынии, как сообщили украинские власти.

По словам эксперта, этот инцидент — не международный скандал, однако его можно воспринимать как своего рода предупреждение Молдавии и Румынии.

"Нет, это не международный скандал. Я думаю, что мы начинаем приучать и Молдавию, и Румынию к тому, что "Калибры" будут чаще там летать. И, мне кажется, что они не просто так будут летать, что если Молдавия и Румыния будут себя вести соответствующим образом в этом конфликте, поддерживая Украинские вооруженные силы, то "Калибры" могут летать не просто чаще, не просто мимо, а точнее", — сказал Подберёзкин.

Политолог заверил, что опасаться со стороны Молдавии и Румынии было нечего — они физически не могло сбить летящие "Калибры", потому что у этих стран просто нет нормальных современных систем противовоздушной обороны и нормально обученного персонала.

А международного скандала в ситуации с российскими ракетами бояться не стоит, уверен эксперт. Политолог считает, что опасаться нужно румынской стороне, которая настолько активно поддерживает Киев, направляя на Украину своих наёмников, вооружённые формирования и ударные части, что её уже можно считать стороной украинского конфликта.

"Если румыны этого делать не перестанут, то, мне кажется, что мы недвусмысленно дали понять, что мы не будем воздерживаться оттого, чтобы не считать Румынию стороной конфликта. Румыния вместе с ее аэродромами и базами, где концентрируется помощь Украины, это та самая цель, которая вполне допустима при проведении специальной военной операции", — отметил Подберёзкин.

Ранее румынское Минобороны заявило, что российские ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Чёрного моря в направлении Украины, "ни разу не пересекали" воздушное пространство Румынии. До этого главком ВСУ Валерий Залужный утверждал обратное, говоря, что "Калибры", прежде чем войти в воздушное пространство Украины, пересекли границы Молдовы и Румынии.