Генерал Руперт Джонс: ВСУ могут вскоре потерять Харьков, Артёмовск и Запорожье

Руководство киевского режима в скором времени может потерять контроль над крупными украинскими городами в ходе спецоперации ВС РФ. Об этом заявил генерал британской армии Руперт Джонс.

Он считает, что украинские войска могут оставить Харьков и Запорожье, а также покинуть Артёмовск из-за серьёзных поражений. Следующий этап спецоперации Джонс назвал "игрой в шахматы" и отметил, что ситуация может сложиться совсем не так, как ожидает Запад.

Генерал подчеркнул, что обе стороны конфликта будут пытаться запутать друг друга, чтобы сбить своего противника. Однако на данный момент остаётся неизвестным место главного сражения, указал Джонс.

"В ближайшие недели мы увидим много спекуляций", — цитирует его слова Express.