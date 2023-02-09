Политолог Кортунов: Макрон мог изменить своё отношение к РФ из-за давления Запада

Отношение президента Франции Эммануэля Макрона к России могло измениться из-за давления, которое оказывают на него партнёры страны и Украина, считает политолог Андрей Кортунов.

Эксперт в беседе с Телеканалом "360" признал, что изменение, по крайней мере на уровне риторики, действительно есть, но неизвестно, насколько оно радикально и необратимо.

Заявление Макрона о готовности Франции увеличить объём военно-технической помощи Киеву не говорит о том, что он отказывается от своих предыдущих предложений, касающихся возможных переговоров с Россией, заметил аналитик.

По словам собеседника издания, сейчас Запад идёт по пути эскалации конфликта и солидаризируется с "жёсткими позициями Украины", вероятно, из-за того, что ситуация на поле боя становится тревожной как для киевского режима, так и для Европы и США.