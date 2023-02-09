Отношение президента Франции Эммануэля Макрона к России могло измениться из-за давления, которое оказывают на него партнёры страны и Украина, считает политолог Андрей Кортунов.
Эксперт в беседе с Телеканалом "360" признал, что изменение, по крайней мере на уровне риторики, действительно есть, но неизвестно, насколько оно радикально и необратимо.
Заявление Макрона о готовности Франции увеличить объём военно-технической помощи Киеву не говорит о том, что он отказывается от своих предыдущих предложений, касающихся возможных переговоров с Россией, заметил аналитик.
По словам собеседника издания, сейчас Запад идёт по пути эскалации конфликта и солидаризируется с "жёсткими позициями Украины", вероятно, из-за того, что ситуация на поле боя становится тревожной как для киевского режима, так и для Европы и США.
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