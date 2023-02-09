Подоляка: Украина может сдать Николаев, Одессу и Днепропетровск по приказу США

США необходимо заморозить украинский конфликт, поэтому сейчас Вашингтон находится в поиске подходящих вариантов. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка. По его словам, американцы могут приказать Украине сдать много новых областей, чтобы боевые действия остановились.

"Они готовы сдать Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую области. Вбрасывается вариант линии разделения по голосованию", — рассказал Подоляка в эфире телеканала "Крым 24".

Он подчеркнул, что таким образом США готовят почву для переговоров с Россией. Однако на данный момент подобные предложения не вызывают у Москвы интереса, указал эксперт.