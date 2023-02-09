Макгрегор заявил, что НАТО должны прекратить поставки ВСУ на фоне успехов ВС РФ

НАТО не справляется с производством оружия и боеприпасов для Украины, поэтому необходимо как можно скорее прекратить предоставлять военную помощь ВСУ, особенно на фоне успехов российской армии в этом направлении. Об этом заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Он подчеркнул, что Россия не столкнётся с нехваткой вооружения, поскольку ежедневно производит новое оборудование, которое быстро поступает на фронт. Запад просчитался в отношении потенциала ВС РФ, указал Макгрегор.

"Мы очень быстро исчерпали наши запасы, и у нас нет никаких резервных мощностей. Русским удалось очень быстро нарастить производство, и европейцы очень обеспокоены этим, поэтому в НАТО за закрытыми дверями говорили, что так больше не может продолжаться, это нужно прекратить", — рассказал полковник в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.