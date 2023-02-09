Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию известного американского журналиста Сеймура Херша об организации диверсии на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
"Статья не получила широкого распространения в западных изданиях, что не может не вызывать нашего удивления", — отметил пресс-секретарь главы России во время брифинга.
Вместе с этим Песков назвал расследование публициста спорным. Также представитель Кремля указал на серьёзность статьи Херша.
Ранее он обвинил США и Нидерланды в диверсии на трубопроводах "Северные потоки". По данным журналиста, взрывчатку под объектом установили американские водолазы на учениях альянса НАТО.
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