Сотрудник Института физики Земли сравнил землетрясения в Турции и Японии

Ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта Российской академии наук Александр Жигалин в беседе с Pravda.Ru высказался о сдвиге Турции на 3 метра в результате землетрясения.

Жигалин объяснил, что после землетрясений возможен сдвиг тектонических плит. Он напомнил о фукусимском землетрясении в Японии, когда страна на 4 метра приблизилась к материку.

"Все материки перемещаются и двигаются потихонечку. Землетрясение — это само по себе стихийное бедствие", — рассказал учёный.

Он заверил, что это свершившееся перемещение не представляет опасности, отметив, что и горы постоянно меняют свою конфигурацию.

"Это жизнь Земли. Она в этом и состоит. Земля наша всё время меняется", — отметил Жигалин.

Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении возросло до 3381, ранены 20 436 человек.