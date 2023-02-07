Ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта Российской академии наук Александр Жигалин в беседе с Pravda.Ru высказался о сдвиге Турции на 3 метра в результате землетрясения.
Жигалин объяснил, что после землетрясений возможен сдвиг тектонических плит. Он напомнил о фукусимском землетрясении в Японии, когда страна на 4 метра приблизилась к материку.
"Все материки перемещаются и двигаются потихонечку. Землетрясение — это само по себе стихийное бедствие", — рассказал учёный.
Он заверил, что это свершившееся перемещение не представляет опасности, отметив, что и горы постоянно меняют свою конфигурацию.
"Это жизнь Земли. Она в этом и состоит. Земля наша всё время меняется", — отметил Жигалин.
Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении возросло до 3381, ранены 20 436 человек.
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