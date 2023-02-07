Власти Турции: число погибших при землетрясении возросло до 3381, ранены 20 436 человек

Количество погибших в результате сильного землетрясения на территории Турции увеличилось до 3381 человека. Об этом сообщил представитель Управления по ЧС Орхан Татар.

По его словам, в списке пострадавших значатся 20 436 граждан, со многими из них работают медики.

"К этому часу у нас 3381 жертва, ранены 20 436 человек", — подчеркнул он во время брифинга.

Как пояснил Татар, мощные подземные толчки разрушили 5575 зданий в стране.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай призвал готовиться к росту числа погибших и раненых из-за землетрясения.

В пресс-службе МЧС РФ заявили, что российская группировка спасателей вылетела в зону ЧС в Турции и Сирии. Более 100 специалистов будут помогать извлекать людей из-под завалов зданий.