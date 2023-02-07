Количество погибших в результате сильного землетрясения на территории Турции увеличилось до 3381 человека. Об этом сообщил представитель Управления по ЧС Орхан Татар.
По его словам, в списке пострадавших значатся 20 436 граждан, со многими из них работают медики.
"К этому часу у нас 3381 жертва, ранены 20 436 человек", — подчеркнул он во время брифинга.
Как пояснил Татар, мощные подземные толчки разрушили 5575 зданий в стране.
Ранее вице-президент Турции Фуат Октай призвал готовиться к росту числа погибших и раненых из-за землетрясения.
В пресс-службе МЧС РФ заявили, что российская группировка спасателей вылетела в зону ЧС в Турции и Сирии. Более 100 специалистов будут помогать извлекать людей из-под завалов зданий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.