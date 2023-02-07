Солдаты ВСУ массово страдают от психических проблем, об этом заявил в интервью изданию i News украинский психолог Влад Белявский.
Белявский, прибыв на фронт в марте 2022 года, сразу отметил, что солдаты ВСУ не знают, как адаптироваться к военным условиям. А главными источниками психических проблем он назвал артобстрелы и воздушные удары, поскольку их "невозможно контролировать".
"Если ты сталкиваешься с вражескими солдатами, то, по крайней мере, ты можешь отстреливаться и у тебя есть шанс выжить. Когда происходит взрыв, ты просто надеешься, что умрешь быстро", — добавил Белявский.
Психолог также отметил, что если не хочется умирать, то можно также сдаться в плен.
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