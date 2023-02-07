Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил Европейский союз с наркоманом, зависящим от российского газа.
Моравецкий упрекнул страны Евросоюза в слабости, причиной которой является, по его мнению, крайняя зависимость Европы от российского газа. Данные заявления представитель Польши сделал на варшавской конференции, посвящённой поддержке Украины.
"Запад променял борьбу за свободу на контракты с российскими олигархами", — выразил своё мнение Моравецкий.
Он заявил, что Евросоюз "как наркоман" приходит за добавкой и не противоречит назначенным Россией ценам на энергоносители.
Ранее сообщалось, что конфисковать российские активы Моравецкому помешала Конституция РФ.
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