Премьер Польши Моравецкий назвал Евросоюз "наркоманом": приходит за добавкой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил Европейский союз с наркоманом, зависящим от российского газа.

Моравецкий упрекнул страны Евросоюза в слабости, причиной которой является, по его мнению, крайняя зависимость Европы от российского газа. Данные заявления представитель Польши сделал на варшавской конференции, посвящённой поддержке Украины.

"Запад променял борьбу за свободу на контракты с российскими олигархами", — выразил своё мнение Моравецкий.

Он заявил, что Евросоюз "как наркоман" приходит за добавкой и не противоречит назначенным Россией ценам на энергоносители.

Ранее сообщалось, что конфисковать российские активы Моравецкому помешала Конституция РФ.