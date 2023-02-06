Fakt: премьер Польши Моравецкий захотел конфисковать российские активы, но помешала Конституция РФ

Польский премьер Матеуш Моравецкий нацелился на имущество России, однако его планам мешает Конституция. Об этом пишут в издании Fakt.

В январе польские спецслужбы взяли на прицел имущество связанных с РФ предприятий. Польша вводит санкции против них, блокируя счета и замораживая активы. Моравецкий хочет передать эти средства в собственность своей страны, но этому препятствует Конституция, отметили в издании.

"Сегодня я могу предложить приобрести на эти деньги газ или уголь и таким образом снизить цены на эти энергоносители для всех поляков", — сказал Моравецкий.

Авторы материала обращают внимание на то, что премьер даже обратился за помощью к оппозиции, чтобы она изменила под антироссийские планы Конституцию Польши.