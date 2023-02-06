Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает себя "личным узником Путина"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что является "личным узником Путина".

Саакашвили направил письмо украинцам, которое было опубликовано в его соцсетях. В нём он пишет, что суд в Тбилиси вынес ему "практически смертный приговор". По его словам, судья проигнорировал рекомендации медиков, которые заявляли, что если Саакашвили останется в тюрьме, то он "однозначно умрёт".

"Конечно, я личный узник Путина. В последнее время российский министр иностранных дел Лавров очень хвалил действующее грузинское правительство и ругал в тех же интервью меня", — сообщил Саакашвили.

По мнению Саакашвили, именно по "приказу Путина" его не выпускают из тюрьмы.

Напомним, Саакашвили подозревали в причастности к гибели премьер-министр Грузии Зураба Жвании. В 2014 году Саакашвили и бывшего главы МВД Вано Мерабишвили привлекли к ответственности по обвинению в организации нападения на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили. В том же году Главпрокуратура Грузии предъявила обвинения Саакашвили за злоупотребление служебными полномочиями, подавление оппозиционных выступлений, растраты государственных средств и за санкционирование убийства бизнесмена Бадри Патаркацишвили.