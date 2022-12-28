Если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили умрёт в тюрьме, Европарламент не поддержит кандидатуру страны на вступление в Евросоюз, заявил депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский.
По мнению европарламентария, Саакашвили и Евросоюз имеют "фундаментальную" связь.
"Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они неразделимы. Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в Евросоюз, если задержанный экс-президент умрёт в тюрьме", — заявил Сариуш-Вольский.
По мнению евродепутата, выбор остаётся за грузинскими властями., которые ранее, заявили, что не намерены вызволять Саакашвили из тюрьмы.
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