Европарламент перешёл к шантажу Тбилиси: если Саакашвили умрёт в тюрьме, Грузия может забыть о ЕС

Если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили умрёт в тюрьме, Европарламент не поддержит кандидатуру страны на вступление в Евросоюз, заявил депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский.

По мнению европарламентария, Саакашвили и Евросоюз имеют "фундаментальную" связь.

"Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они неразделимы. Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в Евросоюз, если задержанный экс-президент умрёт в тюрьме", — заявил Сариуш-Вольский.

По мнению евродепутата, выбор остаётся за грузинскими властями., которые ранее, заявили, что не намерены вызволять Саакашвили из тюрьмы.