Project Syndicate: Германии угрожает деиндустриализация

Обозреватель издания Project Syndicate Даля Марин заявила, что Германии угрожает деиндустриализация.

Журналистка пишет, что практически каждый день в СМИ появляются новости о скором крахе Германии из-за экономического подъёма Китая и закрытия заводов. Глава Немецкой конфедерации профсоюзов Ясмин Фахими заявила, что энергетический кризис приведёт страну к массовым увольнениям и деиндустриализации.

Сначала жители Германии переживали, что не смогут пережить зиму без газа из РФ. Теперь они поняли, что у энергетического кризиса есть более серьёзные угрозы. Китай недавно обогнал Германию в качестве второго по величине экспортера автомобилей в мире. В 2019 году Пекин поставлял около 133 тыс. автомобилей в Европу, а в 2021 году этот показатель вырос до 435 тыс.

Марин отмечает, что тридцать лет назад Германия встала с колен и превратилась в экономический двигатель Европы. Сейчас Берлин откатывается в обратном направлении.