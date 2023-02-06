Мощный пожар начался в порту турецкого Искендеруна

Сильный пожар после землетрясения начался в порту Искендерун в Турции. Пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров. Об этом сообщает турецкая газета Sabah. Причины возгорания пока не называются.

Напомним, что 6 февраля Турцию потрясло сильнейшее землетрясение. Более 2 тысяч человек погибли. Целые города оказались разрушенными. Его силу оценили в 7,4 балла.

Власти Италии утром 6 февраля заявили об опасности цунами у южных берегов страны после землетрясения в Турции.

Ранее Pravda.Ru писала, что исследователи будут учиться предсказывать сложные землетрясения.