Сильный пожар после землетрясения начался в порту Искендерун в Турции. Пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров. Об этом сообщает турецкая газета Sabah. Причины возгорания пока не называются.
Напомним, что 6 февраля Турцию потрясло сильнейшее землетрясение. Более 2 тысяч человек погибли. Целые города оказались разрушенными. Его силу оценили в 7,4 балла.
Власти Италии утром 6 февраля заявили об опасности цунами у южных берегов страны после землетрясения в Турции.
Ранее Pravda.Ru писала, что исследователи будут учиться предсказывать сложные землетрясения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.