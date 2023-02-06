В Италии заявили об опасности цунами на юге страны из-за землетрясения в Турции

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 6 февраля в 04:17 по московскому времени в турецкой провинции Кахраманмараш. В результате оказались разрушенными несколько городов, более 200-т человек погибли. В Сирии власти говорят о более чем 600 пострадавших и 237 погибших.

Власти Италии утром 6 февраля заявили об опасности цунами у южных берегов страны после землетрясения в Турции. Жителей этого района просят немедленно эвакуироваться. Согласно расчетам Центра предупреждений цунами Национального института геофизики и вулканологии, волны могут достигнуть берегов южной области Калабрия, Апулии и Сицилии.

В данных регионах уже остановлено движение поездов.

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