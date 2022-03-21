Исследователи будут учиться предсказывать сложные землетрясения

Слышали ли вы о цунами, обрушившемся на район Южных Сандвичевых островов в августе прошлого года? Скорее всего нет. Как ни странно, большинство обывателей просто не заметили этого события. И только сейсмологам удалось зафиксировать катаклизм, который никак нельзя было отнести к разряду мелкомасштабных. Недавно они наконец разобрались в его причинах. И те оказались весьма любопытными.

Сейсмическая аномалия

В отличие от людей, приборы всегда реагируют на такие вещи. Изучая показания сейсмографов и прочего оборудования, сотрудники Калифорнийского технологического института выяснили, что произошло землетрясение, эпицентр которого находился на глубине 47 километров под дном Атлантического океана.

Это выглядело аномалией, так как до сих пор считалось, что сейсмические толчки на такой глубине не могут привести к цунами.

При этом приключился не один, а целых пять подземных толчков (так называемых "субземлетрясений"), из-за чего, по словам ведущего автора исследования Чжэ Цзя, сейсмический сигнал было сложно интерпретировать: сейсмические волны просто накладывались друг на друга. Чтобы получить чёткую информацию, специалистам пришлось отфильтровывать волны в течение более длительного периода, чем обычно — до 500 секунд.

Просто повезло

Всего землетрясение длилось около 200 секунд. Серия толчков привела к появлению на дне океана геологического разлома протяжённостью около 400 километров.

Последний толчок имел магнитуду 8,2 балла, и произошёл он всего в 15 километрах от поверхности. Волны цунами распространились на 10 тысяч километров и дошли до Тихого и Индийского океанов. Таким образом, это оказалось первое с 2004 года цунами, задевшее сразу три океана, написал научный портал Geophysical Research Letters.

Но почему на него не обратил внимание никто, кроме сейсмологов?

Дело в том, что когда вырвавшееся из океанских глубин цунами достигло берегов, оно уже не было таким интенсивным. К тому же в этих местах не было людей: основные обитатели отдалённых вулканических Сандвичевых островов — это пингвины. А животные, как известно, не способны разговаривать и распространять информацию по всему миру.

Однако тут сыграло роль простое везение. А если бы цунами оказалось более мощным и ударило бы по крупным густонаселённым регионам? Тогда масштабы разрушений могли бы превысить даже те, что мы имели в пресловутом 2004 году на территории Юго-Восточной Азии.

Автоматизировать и спрогнозировать!

Чтобы предотвращать подобные трагедии, необходимо давать более точные сейсмические прогнозы, а нынешнее оборудование не готово к прогнозированию сложных, многокомпонентных землетрясений, признают Чжэ Цзя и его коллеги.

"Нам нужно переосмыслить наш способ снижения опасности землетрясений и цунами, — говорит Цзя. — Для этого надо уметь быстро и точно оценить истинный масштаб сильных землетрясений, а также сопутствующие им физические процессы".

В настоящее время команда калифорнийских сейсмологов работает над автоматизацией технологий, которая позволит фиксировать не только обычные землетрясения, но и "комплексные", и своевременно реагировать на них.

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