Asia Times: Китай счёл Вашингтон "безумным" из-за попыток развязать войну с РФ и позёрства

Журналист Брэндон Вайхерт раскритиковал политику Вашингтона в отношении Москвы и Пекина. Также публицист сказал, что большая часть мира не воспринимает Штаты как стабильного лидера.

"Руководству КНР американцы кажутся безумными. Оно пытается понять, действительно ли США стремятся развязать войну с Россией", — подчеркнул Вайхерт, передаёт Asia Times.

Вместе с этим власти КНР допускают, что риторика Белого дома является позёрством, сообщили в издании. Как отметил журналист, Вашингтону не стоит бороться со странами, у которых есть ядерное оружие.

По словам публициста, Штаты больше не доминируют в области безопасности. В качестве примера в СМИ привели инцидент с китайским аэростатом.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что из-за конфликта на Украине может начаться мировая война.