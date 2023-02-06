Журналист Брэндон Вайхерт раскритиковал политику Вашингтона в отношении Москвы и Пекина. Также публицист сказал, что большая часть мира не воспринимает Штаты как стабильного лидера.
"Руководству КНР американцы кажутся безумными. Оно пытается понять, действительно ли США стремятся развязать войну с Россией", — подчеркнул Вайхерт, передаёт Asia Times.
Вместе с этим власти КНР допускают, что риторика Белого дома является позёрством, сообщили в издании. Как отметил журналист, Вашингтону не стоит бороться со странами, у которых есть ядерное оружие.
По словам публициста, Штаты больше не доминируют в области безопасности. В качестве примера в СМИ привели инцидент с китайским аэростатом.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что из-за конфликта на Украине может начаться мировая война.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.