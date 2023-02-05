Вашингтону дорого стоили переговоры по ядерному разоружению Украины, Киев не хотел вопреки трём декларациям 1990-х годах, заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску.
По словам эксперта, Вашингтону это не сулило ничего "хорошего", а у действующего тогда президента Джорджа Буша случился нервный срыв.
"У Джорджа Буша случился нервный срыв, так как Украина не желала отказываться ни от какого ядерного оружия, предложив США сначала подписать договоры о сокращении ядерных вооружений с Украиной, как это было сделано с СССР, продолжателем которого стала Россия", — рассказал эксперт "ПолитРоссии".
Как подчеркнул Василеску, речь шла о внушительном арсенале, который бы дал Украине третье место по ядерному вооружению в мире, что значительно "нервировало" Вашингтон.
"Стационарные, так и мобильные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами 130 МБР УР-100Н с шестью боеголовками каждая, 46 МБР РТ-23 "Молодец" — по десять, а также 38 тяжёлых бомбардировщиков — всего около 1700 боеголовок", — пояснил Василеску.
Вашингтон был вынужден тесно сотрудничать с Москвой, чтобы "урезонить" украинскую власть.
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