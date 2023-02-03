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Вся армия США оказались бессильны перед китайским воздушным шаром

Мир

Над США несколько дней летает китайский воздушный шар. Американская армия в панике, Байден консультируется с военными, Блинкен даже отложил визит в КНР. В Штатах уверены, что это аэростат-шпион. Китай от обвинений открещивается, а Россия наблюдает и делает выводы.

Генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что после обнаружения аэростата "приняты все меры для защиты информации". Шеф Пентагона Ллойд Остин созывает совещание с командованием, чтобы понять, как реагировать. Все варианты решения проблемы армия США представила президенту Джо Байдену. И единственное, что смогли сделать американские власти - это ничего не сделать. Шар решено не сбивать.

Бывший президент США Дональд Трамп воспользовался поводом задеть хозяина Белого дома. Его пост в соцсетях с призывам сбить шар перепечатали все таблоиды. 

МИД Китая сначала хранил молчание, но потом все же высказался по поводу инцидента. Официально: шар гражданский, следит за погодой, а с маршрута сбился из-за ветра. Впрочем, в небе над США и раньше замечали такие "метеозонды".

Инцидент произошел за несколько дней до критически важных переговоров госсекретаря Энтони Блинкена в Пекине. Он был согласован на уровне глав государств. Сейчас его отложили, но Wall Street Journal пишет, что могут вообще отменить.

Несмотря на простоту, сбить такой аэростат - это огромная проблема. В СССР для этих целей даже разработали специальный самолёт - М-17 "Стратосфера". Он летает на огромной высоте с минимальной скоростью и расстреливает воздушные шары из пушки. У американцев ничего подобного нет. Теоретически его можно сбить только ракетой, но аэростат почти невидим для систем наведения и запускать ракеты придётся "на глаз".

Пентагон давно проводит аналогичные испытания аэростатов для проведения разведки. С них же хотят следить за пуском ракет России и Китая. В 2023 году Пентагон рассчитывает потратить на программу более 27,1 млн долларов. 

"Или же все дело в том, что наше правительство продалось с потрохами китайскому партийному руководству?", - написал американец Итан Герами в соцсетях.

Ранее Pravda.Ru писала, что британцы требуют от Зеленского сдаться после предупреждения Путина.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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